Дешевое украинское зерно оседает на востоке Евросоюза, что создает проблемы для местных фермеров, т.к. благодаря дешевизне зерно из Украины вытесняет с рынков местную продукцию.

Об этом говорится в совместном докладе Болгарии, Чехии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, пишет "Немецкая волна".

Ситуация "может создать серьезные трудности для производителей ЕС в аграрном секторе, сообщается в документе.

"В настоящее время появляется все больше признаков того, что этот прирост, если его не ограничить, может создать серьезные трудности для производителей ЕС в аграрном секторе", - говорится в докладе пяти стран.

В заявлении предлагается выплачивать компенсации пострадавшим местным фермерам.

Министры сельского хозяйства стран Евросоюза, сегодня, 30 января обсудят в Брюсселе создавшуюся ситуацию в аграрном секторе и возможные решения проблемы.

Ранее в ООН заявляли, что зерновая сделка не обеспечивает нужного объема экспорта.

Также сообщалось, что в декабре прошлого года в проливе Босфор возникла очередь из почти сотни судов с украинским зерном.