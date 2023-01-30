На востоке ЕС жалуются на дешевое зерно из Украины, которое создает проблемы для местных фермеров
Дешевое украинское зерно оседает на востоке Евросоюза, что создает проблемы для местных фермеров, т.к. благодаря дешевизне зерно из Украины вытесняет с рынков местную продукцию.
Об этом говорится в совместном докладе Болгарии, Чехии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, пишет "Немецкая волна".
Ситуация "может создать серьезные трудности для производителей ЕС в аграрном секторе, сообщается в документе.
"В настоящее время появляется все больше признаков того, что этот прирост, если его не ограничить, может создать серьезные трудности для производителей ЕС в аграрном секторе", - говорится в докладе пяти стран.
В заявлении предлагается выплачивать компенсации пострадавшим местным фермерам.
Министры сельского хозяйства стран Евросоюза, сегодня, 30 января обсудят в Брюсселе создавшуюся ситуацию в аграрном секторе и возможные решения проблемы.
Ранее в ООН заявляли, что зерновая сделка не обеспечивает нужного объема экспорта.
Также сообщалось, что в декабре прошлого года в проливе Босфор возникла очередь из почти сотни судов с украинским зерном.