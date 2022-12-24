В Украине урожай зерновых культур снизился примерно на 40 процентов, по итогам 2022 года он составит 65-66 млн тонн.

Об этом сообщил агентству AFP исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко.

"Основная причина снижения - война", - сказал он.

По его словам, в результате российского вторжения в страну доступные посевные площади сократились, урожайность снизилась, многомесячная блокада экспорта украинского зерна "разорвала цикл".

У аграриев долгое время не было доходов, а это, в свою очередь, означало, что у них не было достаточно денег для покупки удобрений, пояснил Иващенко.

Стоит вспомнить, что 2021 году урожай зерновых в Украине достиг рекордных 106 млн тонн.

Как писала "Страна", в ноябре Украина попала в зону риска продовольственной опасности.

Напомним, ранее в ООН предупредили, что ядерная война регионального масштаба может привести к голоду 2 млрд человек.

Война в Украине продолжается уже 304-й день. "Страна" следит за новостями 24 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 303-го дня войны. В The Wall Street Journal написали, что визиты Зеленского в США и Медведева в Пекин были совершены ради того, чтобы заручиться поддержкой перед возобновлением масштабных боевых действий. В Офисе президента сообщили, что удары РФ по украинской энергетике привели к падению реального производства на 70%. На фронте, по данным Генштаба, россияне продолжали наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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