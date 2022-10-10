Украинские военные предоставили "Стране" фото и видео, показывающие, как проходит уборка урожая на прифронтовой территории в районе Бахмута.

Во время работы на крыше комбайна сидит смотрящий за минами, который выискивает глазами противопехотные "лепестки", разбросанные по полю.

На фото - два ведра "улова".

Напомним, что недавно в оккупированном селе Запорожской области дети 5 и 10 лет погибли, подорвавшись на мине.

Еще чуть раньше в Черниговской области четыре грибника погибли, подорвавшись на мине в лесу.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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