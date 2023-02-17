Переговоры о продлении соглашения по зерновому коридору в Черном море, сделка о котором была подписана в июле прошлого года, начнутся через неделю.

Об этом заявил, заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков, пишет Reuters.

Он заявил, что во время переговоров Мининфраструктуры "поймет позицию всех сторон".

При этом Васьков надеется, "что здравый смысл возобладает, и коридор будет расширен".

Напомним, соглашение заключили Россия, Украина, Турция и ООН в июле 2022 года. В ноябре сделка была продлена на 120 дней.

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