МИД России заявил, что Москва согласится на продление сделки по вывозу зерна Черным морем только в том случае, если будут учтены интересы ее сельхозпроизводителей.

Об этом сообщает Reuters.

Российская сторона подчеркнула, что "продолжение пакетного соглашения по зерну возможно только при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в части беспрепятственного доступа на мировые рынки", пишет агентство со ссылкой на заявление МИД РФ.

"Сделка по черноморскому зерну, заключенная при посредничестве ООН и Турции, в этом месяце снова будет продлена, но Россия дала понять, что недовольна некоторыми аспектами сделки", – сообщает издание.

Недавно СМИ анонсировали, что Украина обратится к Турции и Организации Объединенных Наций с просьбой начать переговоры о продлении зернового соглашения в Черном море минимум на один год.

Вчера стало известно, что Украина запросила Турцию и ООН о начале переговоров по продлению зерновой сделки, но пока не получила ответа.