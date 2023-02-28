Украина запросила Турцию и ООН о начале переговоров по продлению зерновой сделки, но пока не получила ответа.

Об этом пишет Reuters.

Ранее представители Украины заявили агентству, что Киев обратится ко всем сторонам с просьбой начать переговоры о продлении сделки, добиваясь ее продления как минимум на один год, в том числе и в николаевских портах.

Соглашение было продлено в ноябре и истекает 18 марта, если не будет согласовано продление.

Ранее в ООН заявили, что зерновая сделка не обеспечивает нужного объема экспорта.

Но при этом в организации отметили, что не позволят прекратить зерновую инициативу.

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