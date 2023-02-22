Появилось традиционное вечернее обращение Владимира Зеленского. В нем президент подвел итоги уходящего дня.

Основное в вечернем обращении президента:

Сообщил о докладах военных и отметил войска, которые обороняются в Луганской области, южнее Бахмута и в районе Марьинки.

Рассказал, что Украина по зерновому коридору экспортировала уже 22 миллиона тонн зерна для 43 стран.

Сообщил о телефонных разговорах с президентами Пакистана, Эстонии, Уганды и премьер-министром Великобритании.

Рассказал о своем обращении к выпускникам военных училищ.

Война в Украине продолжается уже 364-й день. Мы следим за новостями 22 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, чего ждать на годовщину войны с РФ.