В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский рассказал о заседании Ставки Верховного главнокомандующего.

На ней главком Валерий Залужный доложил об общей фронтовой ситуации, генерал Александр Сырский - по Бахмутскому и Лиманскому направлениям, генерал Александр Тарнавский - о боях на Авдеевском и других направлениях.

Докладывали также разведка и другие силовики, а также был доклад премьера по ситуации в энергосистеме.

Также Зеленский рассказал, что на Донбассе постоянные интенсивные штурмы, но ВСУ их сдерживает, и линия фронта не изменилась.

Сообщил о результатах визита премьера Италии - новом пакете военной помощи и поддержке на международном уровне. Также рассказал о визите конгрессменов США.

Прокомментировал обстрел Херсона, который, по его словам, не имел военных целей.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что большое наступление России угасло, есть только попытки атаковать на пяти направлениях.

Война в Украине продолжается уже 363-й день. Мы следим за новостями 21 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 362-го дня войны. Британская разведка сообщила, что РФ может объявить о взятии Бахмута 24 февраля, независимо от реального положения дел на местах. Вчера в Киев внезапно приехал президент США Джо Байден. По итогам этого визита США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $460 млн. Владимир Зеленский в интервью Die Welt допустил, что на этой неделе может быть реванш со стороны РФ.

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