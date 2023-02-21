Украинцы за время войны стали значительно меньше смотреть телевизор и больше пользоваться соцсетями для получения общественно-политических новостей.

Это следует из опроса "Рейтинга".

Сравнительно с ноябрем 2021-го доля телевидения в сегменте источников информации упала с 55 до 43%, тогда как доля соцсетей (включая телеграмм) выросла с 11 до 41%.

Падение показали и интернет-сайты, с 47 до 36%.

При этом доля YouTube выросла - c 21 до 29%.

Ранее мы писали, что из-за войны жилье каждого десятого украинца повреждено или полностью разрушено из-за войны.

При этом за время войны жизнь украинцев сильно изменилась: две трети опрошенных украинцев (65%) заявили об ухудшении своего финансового положения в 2022 году, 36% опрошенных продолжают работать в обычном режиме, 17% - частично заняты, а 8% работают на новой работе.

Война в Украине продолжается уже 363-й день. Мы следим за новостями 21 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 362-го дня войны. Британская разведка сообщила, что РФ может объявить о взятии Бахмута 24 февраля, независимо от реального положения дел на местах. Вчера в Киев внезапно приехал президент США Джо Байден. По итогам этого визита США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $460 млн. Владимир Зеленский в интервью Die Welt допустил, что на этой неделе может быть реванш со стороны РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что известно о визите Байдена в Украину.