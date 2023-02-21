Украинцы, в частности, с помощью опроса в "Дие" выбрали лучшую военную марку прошлого года. Ею стала марка с фразой про "русский военный корабль".

Об этом сообщили в "Укрпочте".

За эту марку проголосовали около 198 тысяч украинцев. Из них – более 192 тысяч в "Дие" и 5 135 в соцсетях "Укрпочты".

Второе место занял почтовый блок - "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые" к годовщине независимости. Он набрал более 123 тысяч голосов.

Третье место заняла почтовая марка "Добрый вечер, мы из Украины". На ней воспроизведены реальные события, которые произошли в Николаевской области: украинский трактор тянет заброшенный российский танк.

Голосование было открыто 13 февраля. За это время к нему присоединилось около 650 тысяч граждан. Всего в конкурсе участвовало 10 почтовых марок на военную тематику, выпущенных в прошлом году.

Напомним, еще весной "Укрпочта" выпустила марку с фразой о "русском военном корабле". На иллюстрации изображен морской пехотинец, показывающий недружественный жест военному кораблю, а внизу фраза, ставшая крылатой после употребления украинскими военными с острова Змеиный.

Также мы писали, что появилась марка в честь знаменитого талисмана спасателей "Пес Патрон". На ней изображена собака, помогающая службам ГСЧС.

А на новогодние праздники в Киеве у здания мэрии появилась марка-фотозона, на которой изображен горящий Кремль.