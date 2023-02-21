С начала войны материальное положение многих украинцев ухудшилось, часть из них испытывают трудности с трудоустройством.

Об этом свидетельствуют данные опроса группы Рейтинг".

Две трети опрошенных украинцев (65%) заявили об ухудшении своего финансового положения в 2022 году. У трети все осталось по прежнему. Для сравнения - в конце 2021 года об ухудшении своих финансов заявило 50% опрошенных.

При этом 45% опрошенных сообщили, что ничего не планируют на будущее, а живут сегодняшним днем. Строят планы на несколько лет вперед только 19% (против 23% до войны).

Также 40% (против 14% в конце 2021 года) теперь больше уверены в будущем.

Что касается занятости, то 36% опрошенных продолжают работать в обычном режиме. 17% - частично заняты. 8% работают на новой работе.

В целом работает 61% опрошенных. Потеряли работу 36%.

Зарплата 45% опрошенных не изменилась. У 9% она выросла, а 17% сообщили о падении доходов в размере от 25 до 50% прежних заработков.

Ранее опрос показал, сколько украинцев финансово пострадали из-за войны и потеряли работу. Только по состоянию на май 2022 года из-за войны в Украине уволились около шести тысяч госслужащих.

По данным Всемирного банка, в Украине из-за войны в 10 раз выросла бедность.