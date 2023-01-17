Движение судов в Босфорском проливе частично возобновлено в понедельник после снятия с мели судна.

Об этом сообщает Главное управление береговой охраны Турции.

Судно MKK-1, следовавшее из Украины, село на мель утром в Босфорском проливе. После длившейся более четырех часов операции сухогруз был снят с мели и отбуксирован к причалу.

Движение судов с севера на юг возобновлено с 17:40 по местному времени. Запрет на судоходство действовал более 10 часов. Движение судов с юга на север остается под запретом.

Очередь из судов, вставших на якорь и ожидающих разрешения на проход через Босфорский пролив с юга на север, растянулась на многие километры вдоль побережья Мраморного моря в Стамбуле.

Ожидающие очереди на проход через пролив суда встали на якорь вдоль побережья Мраморного моря вереницей протяженностью не менее 45 километров, в очереди более 75 судов, в том числе не менее 35 танкеров с нефтью.

По данным порталов, отслеживающих движение судов, у берегов Стамбула на азиатской стороне также ожидают очереди не менее 40 судов. При этом приостановка судоходства по Босфору случается и в обычные дни по причине погодных условий, а не в связи с авариями.

Мы писали, что судно MKK-1 под флагом Палау следовало из Украины в Стамбул, но в 07:30 село на мель перед бухтой Бейкоз Анадолу Каваджи.

В сентябре судно Lady Zehma, направлявшееся из Украины в Стамбул с зерном, также село на мель из-за неисправности руля и перекрыло пролив Босфор.