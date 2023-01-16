В понедельник, 16 января, судно, которое направлялось из Украины в Стамбул, село на мель. В настоящее время движение по Босфорскому проливу приостановлено.

Об этом сообщает издание Anadolu.

Издание сообщает, что судно MKK-1 под флагом Палау следовало из Украины в Стамбул, но в 07:30 село на мель перед бухтой Бейкоз Анадолу Каваджи. Причиной поломки стал отказ руля. В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас проход кораблей по проливу временно остановлен, проводится необходимая работа с судном.

"Наше спасательное судно Nene Hatun, буксиры Kurtarma-5, 8, 9 и катер KEGM-8 были немедленно направлены на место происшествия для 142-метрового сухогруза MKK-1, который сел на мель в Умурьери во время плавания из Украины в Стамбул", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре судно Lady Zehma, направлявшееся из Украины в Стамбул с зерном, также село на мель из-за неисправности руля и перекрыло пролив Босфор.

Также мы писали о том, что в октябре в проливе Босфор перекрыли движение судов после поломки двигателя у следовавшего в Россию сухогруза.