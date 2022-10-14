Движение в проливе Босфор было приостановлено из-за поломки двигателя у следующего через него сухогруза, который направляется в Россию.

Об этом проинформировало управление береговой охраны Турции по запросу ТАСС.

Как сообщили в управлении, у 190-метрового судна Annita, следующего из турецкого порта Тузла в российский порт Кавказ, произошла поломка двигателя. По просьбе капитана корабля к нему направлены два буксира и катер с лоцманом.

Пролив Босфор разделяет Европу и Азию, соединяя Черное море с Мраморным. На обоих берегах стратегического пролива находится крупнейший турецкий город Стамбул. Длина Босфора составляет примерно 30 км, максимальная ширина - 3700 метров, минимальная - всего 700 метров.

Ранее мы писали, что 1 сентября движение в проливе Босфор приостанавливалось из-за судна Lady Zehma, которое направлялось из Украины в Стамбул с зерном, однако село на мель из-за неисправности руля. Тогда 173-метровое судно бросило якорь в бухте Бебек.

Также "Страна" сообщала, что МИД Украины направил Турции ноту из-за того, что Россия перевозит оружие через Босфор.