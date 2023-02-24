Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна готова проводить обучение украинских пилотов на самолетах F-16.

Об этом он заявил во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНИАН.

"Готовы ли мы обучать украинских пилотов для F-16? Да, мы готовы такие учения на F-16 проводить в Польше", - сказал Моравецкий.

В то же время Моравецкий отметил, что данный вопрос должен быть согласован в "более широкой коалиции", имея в виду партнеров.

"Это очень важно, чтобы украинское небо в конце концов было безопасным", - сообщил премьер-министр Польши.

Напомним, сегодня, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал в Киев.

Также мы писали, что Зеленский подтвердил прибытие в Украину первых Leopard 2 из Польши.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных событиях последних суток.