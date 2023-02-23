В Сети появились фото и видео о том, как в Великобритании украинские танкисты тренируются на Challenger 2 и БТР Bulldog.

Соответствующие кадры публикует "Радио Свобода".

На снимках можно заметить тренировочный процесс украинских танкистов на специально отведенных для этого полигонах.

Напомним, в Британии призвали ВСУ не допустить попадания к россиянам танков Challenger 2. Там опасаются, что российские специалисты получат доступ к образцам композитной брони британского производства, которая используется в конструкции Challenger 2 и точный состав которой остается секретным.

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