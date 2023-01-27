Великобритания передала Украине более 200 бронированных боевых машин разного типа.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Британии.

Там заявляют, что это машины Husky, Mastiff, Wolfhound, Spartan и Stormer. Также Минобороны Британии приводит инфографику с основными характеристиками этих БМП.

Ранее мы писали, что на следующей неделе Великобритания начнет обучать украинских военных, как использовать и ремонтировать танки Challenger 2, которые Риши Сунак пообещал отправить в Украину в качестве помощи.

Кроме того, "Страна" публиковала инфографику сравнения трех типов танков, которые союзники пообещали отправить в Украину.

Война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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