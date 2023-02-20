Король Чарльз III посетил украинских военнослужащих, которые проходят обучение в Великобритании. Он приехал на тренировочную базу в Уилтшире.

Об этом сообщает Express.

"Находясь на юго-западе Англии, король стал свидетелем того, как инструкторы учат украинских военных атаковать вражеские позиции", - говорится в сообщении.

Известно, что британского короля сопровождал начальник Генштаба Британии генерал Патрик Сандерс.

У Чарльза III была возможность пообщаться с некоторыми украинскими военными, участвующими в базовой подготовке. Он также встретился с иностранными военнослужащими, которые объединили усилия с британцами для поддержки обучения украинских войск.

Известно, что этот курс для украинских военнослужащих длится уже 35 дней и дает им основные знания, сосредоточенные на поражении целей и выживании.

Среди основных вопросов, которые рассматриваются во время этих учений, выделяют: домедицинскую помощь, обращение с оружием. Издание добавляет, что возраст и предыдущий опыт тех, кто проходит учения, разные. К тренировкам украинских военных также привлечены переводчики.

Напомним, "Страна" писала, что Британия расширит обучение пилотов истребителей и морских пехотинцев ВСУ.

При этом у премьера Британии назвали сроки ускоренного обучения пилотов истребителей F-16, где самая быстрая программа обучения составляет около 35 месяцев.