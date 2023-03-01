РФ перебрасывает до тысячи военных, прошедших обучение на полигонах в Беларуси и укомплектованных техникой и боеприпасами, из Беларуси на Донбасс.

Об этом сообщают белорусские оппозиционные мониторинговые группы.

Один эшелон 27 февраля отправился со станции Полонка (Брестская область) на станцию Гуково (Ростовская область). Туда он должен прибыть 3 марта и отправиться на станцию Красная Могила (Луганская область), а дальше в сторону Дебальцево - Углегорска.

В составе - 50 вагонов с 500 военными, снаряжением и техникой.

Еще два эшелона, состоящие из 300 человек и разной техники, отправились со станции Лесная и станции Осиповичи в направлении Северо-Кавказской железной дороги.

Напомним, с конца февраля россияне пытаются атаковать на Донбассе и наращивают оборону Крыма.

Тем временем война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.