В Беларуси разыскивают "совершившего особо тяжкое преступление в г.п. Мачулищи" мужчину.

По данным оппозиционного телеграм-канала Nexta, разыскиваемый - уроженец Крыма Швец Николай Владимирович, 1993 г.р.

Связан ли розыск мужчины со вчерашними взрывами на аэродроме в Мачулищах - неизвестно.

Ранее в Беларуси сообщали о взрыве на военном аэродроме в Мачулищах, где базируется российская авиация. Оппозиционные телеграм-каналы Беларуси допустили, что был сброс взрывного устройства на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Борт мог получить повреждения. После взрыва из России прибыл транспортный "Ил", а подступы к аэродрому заблокировали силовики.

Также мы писали о том, что в Беларуси заявили о причастности партизан к взрыву на военном аэродроме под Минском. Якобы шесть БПЛА были запущены из Черниговской и Киевской области. 4 были сбиты на подходе, 1 был сбит над аэродромом и его обломки упали на технику по обслуживанию и уборке аэродрома. 1 аппарат смог сбросить боезаряд на самолет белорусских ВВС, после чего огонь перекинулся на один из российских бортов.

Официально атака на аэродром пока не подтверждена.

После этого Александр Лукашенко потребовал усилить охрану границ Беларуси.