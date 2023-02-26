Российский самолет на белорусском военном аэродроме в Мачулищах был атакован с помощью двух дронов.

Об этом пишет Telegram-канал мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".

Сообщается, что силовики нашли сумку с пультом управления дронами.

По данным паблика, организаторы диверсии уже за границей и в безопасности.

Белорусские Telegram-каналы также сообщают, что в Минске владельцев зарегистрированных коптеров либо вызывают в милицию, либо милиция прямо к ним домой приезжает для допросов.

А-50 - советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Самолет создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76. Особенность А-50 заключается в том, что он оборудован радаром, который позволяет россиянам обнаруживать украинские системы ПВО.

Напомним, руководитель белорусского оппозиционного издания BYPOL Александр Азаров заявил, что к атаке на аэродром в Мачулищах, во время которой был поврежден российский самолёт, причастны белорусские партизаны.

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