В воскресенье, 26 февраля, белорусские оппозиционные Telegram-каналы сообщили о взрыве на военном аэродроме в Мачулищах, откуда регулярно взлетает российская авиация.

Они допустили, что был сброс взрывного устройства на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Сообщается, что борт мог получить повреждения.

Кроме того, в белорусских пабликах появилась информация, что происшествие произошло во время работы вблизи данного самолёта снегоуборочной техники.

Также идет информация о том, что после взрыва из России прибыл транспортный "Ил", а подступы к аэродрому заблокировали силовики.

Российские Telegram-каналы после этого также сообщили о взрывах под Минском (где и находится аэродром), намекнув, что ситуация имеет сходство с ударом по авиабазе в Саратове.

Официальные источники эту информацию не комментировали.

Аэродром "Мачулищи" расположен в 12 км к югу от Минска и является местом базирования военных транспортников Ан-26, Ил-76 и военных вертолетов Ми-8 и Ми-24. Расстояние от аэродрома до границ Украины – около 250 км.

Ранее мы писали, что в конце прошлого года во время взрыва на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области РФ были повреждены два бомбардировщика.

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