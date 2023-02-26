Руководитель белорусского оппозиционного издания BYPOL Александр Азаров заявил, что к атаке на аэродром в Мачулищах, во время которой, по неофициальной информации, был поврежден российский самолёт, причастны белорусские партизаны.

В тоже время российские военные Telegram-каналы распространяют иную версию. Они пишут о том, что аэродром атаковали шесть БПЛА, которые были якобы запущены из Черниговской и Киевской области. 4 были сбиты на подходе, 1 был сбит над аэродромом и его обломки упали на технику по обслуживанию и уборке аэродрома. 1 аппарат смог сбросить боезаряд на самолет белорусских ВВС, после чего огонь перекинулся на один из российских бортов.

Официально атака на аэродром пока не подтверждена.

Напомним, российские Telegram-каналы после сообщений о взрыве на аэродроме в Мачулищах намекнули, что ситуация имеет сходство с ударом по авиабазе в Саратове.

Ранее мы писали, что в конце прошлого года во время взрыва на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области РФ были повреждены два бомбардировщика.

Также "Страна" публиковала спутниковые фото последствий ударов беспилотников по российским военным аэродромам.