Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал усилить охрану границ республики.

Об этом он заявил в ходе встрече с представителями силовых ведомств, пишут белорусские СМИ.

"В свете событий внутреннего характера и, прежде всего, внешнего, хотелось бы услышать из ваших уст характеристику военной составляющей вокруг Беларуси. Дисциплина и выполнение обязанностей, особенно, на границе. Мы должны видеть на рубежах нашей страны мельчайшую агрессивность в отношение нашего государства чтобы принять меры реагирования. Они используют любые случаи чтобы всколыхнуть ситуацию в Беларуси и они будут это делать", - сказал Лукашенко.

Напомним, ранее в Беларуси сообщили о взрыве на военном аэродроме, где базируется российская авиация.

Также мы писали о том, что в Беларуси заявили о причастности партизан к взрыву на военном аэродроме под Минском.

Кроме того, сообщалось, что на границе с Беларусью погиб боец теробороны Волыни.

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