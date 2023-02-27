В понедельник 27 февраля, в Украине идет уже 369-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 26 февраля.

Хроника новостей за сегодня - ниже. Материал обновляется.

27 февраля

09.00 В Одессе пропали свет и вода, пишут местные паблики. Звучат предположения, что это подготовка на случай ракетного удара.

08.35 Тревога по всей территории Украины.

07.52 Итоги беспилотной атаки по Украине этой ночью.

За ночь по Украине было выпущено до 14 дронов-камикадзе, одиннадцать из них уничтожены, заявили в командовании Воздушных сил. Запускались дроны с северного направления.

Над Киевом было сбито девять беспилотников, уточнил глава столичной военной администрации Сергей Попко.

"По предварительной оценке, враг применил барражирующие боеприпасы "Shahed". Атака дронов фактически осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени. Таким образом противник пытался реализовать свою тактическую цель – истощить нашу ПВО. Поэтому последняя ночная воздушная тревога в Киеве длилась пять с половиной часов", - рассказал Попко.

По предварительным данным , обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры.

07.48 За ночь войска РФ дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Под огонь из тяжелой артиллерии попали сам Никополь и Мировская громада. Обошлось без пострадавших. Повреждены 8 частных домов, хозяйственное сооружение, авто, газопроводы и линия электропередач.

07.43 Воздушна тревога в ряде областей.

07.00 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. Основные усилия РФ сосредоточены на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отбили 81 атаку на этих направлениях.

2. За прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 13 авиационных ударов, 2 из которых - с применением БпЛА типа "Шахед-136" по гражданской инфраструктуре. Оба дрона сбиты. Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре в Херсонской и Донецкой области. Есть погибшие и раненые мирные граждане.

3. В захваченном населенном пункте Олешки и Скадовска Херсонской области российская оккупационная так называемая власть готовится к бегству на территорию Крыма.

06.40 Карта воздушных тревог на сейчас.

06.20 Ночью была воздушная атака на Киев.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.