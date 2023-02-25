Беларусь не собирается входить в состав России или каким-то другим образом к ней присоединяться.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на распространявшуюся в последние дни информацию о секретном плане Кремля по поглощению союзной страны к 2030 году.

"Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство", - цитируют Лукашенко белорусские СМИ.

Он добавил, что у России есть своя стратегия по отношению к Беларуси, а именно - "жить, как со своими братьями, в мире и дружбе".

Напомним, на фоне инициатив Китая по Украине президент Беларуси Александр Лукашенко отправляется в Пекин. Там он проведет три дня - с 28 февраля по 2 марта - и встретится с Си Цзиньпином. С председателем Компартии КНР Лукашенко проведет встречи в узком и расширенном составах.

Накануне белорусский президент дал интервью китайским СМИ, в котором призвал прислушаться к мирному плану Пекина по Украине.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, вступление Беларуси в войну на стороне РФ стало бы исторической ошибкой Минска.

Война в Украине продолжается уже 367-й день. Мы следим за новостями 25 февраля в своем онлайне.