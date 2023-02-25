"Нас хотят разрубить". Лукашенко заявил, что Беларусь не будет присоединяться к РФ
Беларусь не собирается входить в состав России или каким-то другим образом к ней присоединяться.
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на распространявшуюся в последние дни информацию о секретном плане Кремля по поглощению союзной страны к 2030 году.
"Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство", - цитируют Лукашенко белорусские СМИ.
Он добавил, что у России есть своя стратегия по отношению к Беларуси, а именно - "жить, как со своими братьями, в мире и дружбе".
Напомним, на фоне инициатив Китая по Украине президент Беларуси Александр Лукашенко отправляется в Пекин. Там он проведет три дня - с 28 февраля по 2 марта - и встретится с Си Цзиньпином. С председателем Компартии КНР Лукашенко проведет встречи в узком и расширенном составах.
Накануне белорусский президент дал интервью китайским СМИ, в котором призвал прислушаться к мирному плану Пекина по Украине.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, вступление Беларуси в войну на стороне РФ стало бы исторической ошибкой Минска.
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