Президенту Украины Владимиру Зеленскому за две недели до полномасштабного вторжения сообщали о подготовке нападения из Беларуси.

Об этом сообщил в интервью "Украинской правде" глава Госпогранслужбы Сергей Дайнеко.

"Я сообщил президенту за 2 недели до начала полноценного вторжения, что война будет заключаться в том, что Россия неизбежно нападет на территорию Украины из Республики Беларусь в Чернобыльской зоне", - сказал Дайнеко.

По его словам, за две недели до начала полноценного вторжения пограничники "полностью эвакуировали всю секретную документацию личных и жилищных дел из Мариуполя, Краматорска, Лисичанска, Харькова, Сумм, Чернигова, Житомира, Луцка, Киева, Борисполя, Бердянска, Одессы и Херсона", сообщил он.

"Я колебался - эвакуировать ли эту документацию с крымского направления, потому что до последнего не верил, что может быть вторжение из Крыма", - рассказал глава ГПСУ.

По его словам, с 12 февраля пограничники перехватывали переговоры российских войск, которые указывали на подготовку вторжения.

"Мы перехватили эти разговоры, и в их тексте и характере стало ясно, что до вторжения осталось считанные дни", - сказал он.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский выпустил обращение по поводу годовщины полномасштабного российского вторжения.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных событиях последних суток.