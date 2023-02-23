В Генштабе оценили вероятность наступления России со стороны Беларуси. По данным ведомства, сейчас в Беларуси не наблюдают ударную группировку, которая могла бы начать наступление на территорию Украины.

Об этом сказал на брифинге 23 февраля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Громов заявил, что 24 февраля будет "очередной день нашего противостояния врагу". По его словам, Главное управление разведки не подтверждает возможность наступления из Беларуси в пятницу, 24 февраля. К тому же группировка войск Союзного государства не имеет потенциала ударной, чтобы вести наступление.

Громов также сообщил, что сейчас в акватории Черного моря нет кораблей - носителей ракетного вооружения. А самолеты авиации противника находятся на аэродромах базирования.

"Загружены ли на них ракеты, я сказать не могу, но не исключаем ничего", - добавил он.

Между тем руководивший в начале вторжения обороной Николаева генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что Россия попытается осуществить еще одно масштабное наступление по разным направлениям. Однако оно будет для противника проигрышным.

В ГУР же сказали, что РФ еще с начала февраля активизировала свое наступления на 4-5 направлениях в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. Однако ее действия не носят стратегического характера.