Россия попытается осуществить еще одно масштабное наступление по разным направлениям, однако оно будет для проигрышным.

Об этом заявил руководивший в начале вторжения обороной Николаева генерал-майор Дмитрий Марченко изданию "Никвести".

"Это мое личное мнение. Я надеюсь, что оно будет. Не нужно этого пугаться, это очень хорошо, если оно будет. Вы должны понимать, что есть правила войны. Нам, допустим, чтобы сорвать их с мест, где они заняли оборону, нужно иметь в три раза больше личного состава техники. У нас нет этих ресурсов. Поэтому когда они идут в наступление, и мы организовываем контрнаступление, мы приравниваем наши силы и нам так легче с ними воевать", - заявил он.

Марченко напомнил наступление РФ в начале войны, которое сопровождалось захватом россиян в плен вместе с техникой. В этот раз, считает генерал-майор, наступление также будет широкомасштабным и будет развиваться по прошлогоднему сценарию.

"Однозначно оно будет не только на востоке. Чтобы немного разбавить наши силы, чтобы мы не могли их сконцентрировать именно на востоке Украины. Они будут переть со всех сторон. Скорее всего это будет так, как они делали в начале. Но у них также заканчиваются ресурсы как человеческие, так и технические. Им будет это тяжело сделать", - заявил Марченко.

Также в этот раз у РФ не будет шанса на "эффект внезапности", а у Украины есть обученная армия и западная техника.

"У нас много преимуществ, но есть разница в количестве. Однако я думаю, что мы это количество скоро сравняем", - заявил он.

Ранее РФ наращивает силы на пяти направлениях наступления, на Харьковщине обнаружена ДРГ россиян.

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