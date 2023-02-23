В Сети появились фото строительства укреплений на границе Украины с Беларусью.

Соответствующие кадры опубликовала Государственная пограничная служба Украины на своей странице в Facebook.

Сообщается, что на границе обустраивают инженерные укрытия для личного состава и техники, сооружения для наблюдения и ведения огня, заграждения по вероятным направлениям вражеского наступления. Также строят систему круглосуточного видеонаблюдения для контроля обстановки на земле и в воздухе.

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