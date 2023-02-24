24 февраля президент Украины Владимир Зеленский выпустил обращение по поводу годовщины полномасштабного российского вторжения.

Соответствующее видео обнародовано в телеграм-канале президента.

Он начал с того, как начался день ровно год назад - с того, что РФ начала войну.

"Так началось 24 февраля 2022 года, самый долгий день нашей жизни, самый сложный день нашей новой истории...", - сказал президент.

После Владимир Зеленский рассказал, как прошел первый день полномасштабной войны, как прошел этот год.

"...это был год стойкости, год неравнодушия, год мужества, год боли, год надежды, год выдержки, год единства, год несокрушимости. Его главный вывод - мы выстояли, не проиграли и сделаем все, чтобы в этом году победить", - сказал президент.

Напомним, рано утром 24 февраля 2022 года президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. Жители многих населенных пунктов проснулись от взрывов и звуков стрельбы. Подробно о том, что происходило в Украине 24 февраля 2022 года мы писали в отдельном материале.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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