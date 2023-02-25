На фоне инициатив Китая по Украине в Пекин отправляется президент Беларуси Александр Лукашенко. Он проведет там три дня - с 28 февраля по 2 марта - и встретится с Си Цзиньпином.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского президента.

С председателем Компартии КНР Лукашенко проведет встречи в узком и расширенном составах.

Накануне белорусский президент дал интервью китайским СМИ, в котором призвал прислушаться к мирному плану Пекина по Украине.

Накануне в Москву приезжал член Политбюро КНР Ван И, где обсуждал с Путиным визит Си Цзиньпина в Россию. Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении встретиться с Великим кормчим Китая Си Цзиньпином.

На Западе сейчас крепнет уверенность, что Китай намерен оказать военную помощь России, а также войти в качестве посредника в украинский конфликт.

В Госдепе объяснили, почему Китай не может допустить поражения России в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 367-й день. Мы следим за новостями 25 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 366-го дня войны. "Вагнеровцы" заявили о захвате Берховки - села к северо-западу от Бахмута. Генштаб ВСУ это опровергает. В Украину прибыли первые танки Leopard 2 из Польши. Резко активизировалась тема Приднестровья и возможного вторжения в него Украины. Китай опубликовал свой "мирный план".

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Олеся Медведева в своем блоге разбирается, почему год назад Путин начал вторжение, а Зеленский в него не верил.