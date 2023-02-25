Зона безопасности вдоль границы Украины с Беларусью и РФ будет расширена до двух километров и заминирована.

Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада, сообщает Госпогранслужба.

Внесенные изменения также позволили урегулировать вопросы привлечения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и полиции к выполнению задач по охране границы в условиях военного положения.

Ранее мы публиковали фото укреплений на границе с Беларусью. Там. построены инженерные укрытия и заграждения.

Также украинские военные дали актуальную оценку вероятности наступления России с территории Беларуси.

Тем временем война в Украине продолжается уже 367-й день. Мы следим за новостями 25 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 366-го дня войны. "Вагнеровцы" заявили о захвате Берховки - села к северо-западу от Бахмута. Генштаб ВСУ это опровергает. В Украину прибыли первые танки Leopard 2 из Польши. Резко активизировалась тема Приднестровья и возможного вторжения в него Украины. Китай опубликовал свой "мирный план".

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Олеся Медведева в своем блоге разбирается, почему год назад Путин начал вторжение, а Зеленский в него не верил.