Год назад по приказу президента Украины Владимира Зеленского были заминированы все мосты в Киеве. Их должны были уничтожить в случае прорыва российской армии в столицу.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам Резникова, российская армия хотела высадить десант на Печерских холмах в Киеве, неподалеку от НСК "Олимпийский", а оттуда захватывать правительственный квартал.

"Понимали, что будет попытка захвата Печерских холмов в районе НСК "Олимпийский", там очень удобно высадку с вертолетов делать. А уж отсюда попытка накопления сил и захвата правительственного квартала, где есть Офис президента, правительство, парламент и так далее", – рассказал министр обороны.

Ранее мы писали, что накануне президент Владимир Зеленский заявил, что лидер РФ Владимир Путин до сих пор хочет оккупировать Киев.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных событиях последних суток.