Украина стала самой заминированной страной в мире.

Об этом пишет Sky News.

По данным экспертов издания, сейчас заминировано более 40% всей территории страны.

"Распространение мин огромно. Это даже нельзя сравнить с Сирией или Афганистаном", - рассказала представитель британской неправительственной организации Mines Advisory Group Катерина Темплтон. Речь идет о противотанковых, противопехотных минах, минах-ловушках, а также о неразорвавшихся и кассетных боеприпасах.

Недавно освобожденные города могут оставаться опасными еще долго после этого. Украинцы ежедневно обнаруживают растяжки и мины-ловушки, а также противотанковые взрывчатые вещества, готовые взорваться, пишет Sky News.

Напомним, в начале года Государственная служба по чрезвычайным ситуациям создала интерактивную карту взрывоопасных территорий для безопасного передвижения. На ней отображаются места, где уже обнаружены или, вероятно, находятся взрывоопасные предметы, и степень угрозы от них.

Уточняется, что погрешность локализации составляет до 30 метров.

Ранее мы писали, что, по данным ГСЧС, сапёрам нужно несколько месяцев, чтобы разминировать освобожденные Херсонскую и Николаевскую области.