В Одесской области из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка их к берегу или дрейфование вдоль побережья.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram.

"Берегите себя и родных! Не нарушайте соответствующие распоряжения ОВД и военного командования", - призвал Братчук.

Напомним, в Одесской области обезвредили морскую мину, которую вынесло на берег во время шторма.

Также "Страна" писала о том, как спасатели обезвредили морскую мину, которую штормом вынесло в устье Дуная.

Тем временем война в Украине продолжается уже 339-й день. Мы следим за новостями 28 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 338-го дня войны. На фронте к традиционно сложному Бахмуту в последние дни добавилось наступление россиян на Угледар. ВСУ формируют ударные роты беспилотных летательных аппаратов, а в тылу пытаются закручивать гайки по мобилизации.

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