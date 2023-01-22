В воскресенье, 22 января, в Одессе местный спортсмен-"морж" Иван Папушенко устроил заплыв с флагами Украины, США и других союзников нашей страны в войне с Россией. Свою акцию одессит посвятил Дню Соборности Украины.

Об этом сообщает местное издание "НовостиLIVE".

"День Соборности для меня сейчас - это объединение людей. Когда моя страна провозгласила о себе на весь мир и заявила о своей независимости и несокрушимости", - сказал Папушенко.

День Соборности Украины ежегодно отмечается 22 января - в день провозглашения Акта соединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в 1919 году.

Во время заплыва одесский спортсмен смог преодолеть 20 метров штормовых морских волн. По его словам, "вода сейчас +3 градуса и очень соленая".

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности.

Он заявил о неизбежной победе и восстановлении территориальной целостности Украины "рано или поздно", а также призвал украинцев к "подлинному единству".

Война в Украине продолжается уже 333-й день. Мы следим за новостями 22 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 332-го дня войны. Россияне активизировались на запорожском направлении, что уже официально подтвердил Генштаб. Западные СМИ пишут, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута, чтобы подготовиться к контрнаступлению. А в НАТО заговорили о возможности передачи Киеву истребителей F-16.

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