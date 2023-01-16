В Одесской области планируют создать "пункты несокрушимости" для всех жителей региона.

Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в своем обращении к одесситам в Telegram.

Марченко сообщил, что он уже дал команду местным властям подготовить нужное количество пунктов.

По его словам, власть готовится к худшему варианту развития событий.

Напомним, 16 января в Киеве, Днепре и Одессе идут экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений при этом не действуют.

Война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны. После массированного удара РФ были снижены лимиты потребления электроэнергии для всех областей. Продолжились отключения света. Самые тяжелые последствия - в Днепре, где продолжают разбирать завалы дома и находить людей. Городской голова Днепра Филатов сказал, что погибших будут десятки и это уже понятно и без отчетов.

На фронте наиболее горячим участком фронта остается Бахмутское направление, а самые горячие точки - Соледар, Клещеевка, Спорное, Бахмутовка и сам Бахмут.

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