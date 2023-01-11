Сегодня, 11 января, украинские силы ПВО уничтожили российский беспилотник, которым россияне пытались атаковать Одесскую область.

Об этом сообщает спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в Telegram-канале.

"В полдень, 11 января, направленный по Одесской области российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня был сбит над морем силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", - написал Назаров.

Напомним, в ВСУ сообщили, что Россия готовится к новому массированному обстрелу объектов критической инфраструктуры Украины.

Ранее украинские военные показали, как ракетой С-300 сбили российский беспилотник "Орлан-10".

Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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