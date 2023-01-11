Украинские силы ПВО сбили беспилотник, которым РФ пыталась атаковать Одесскую область
Сегодня, 11 января, украинские силы ПВО уничтожили российский беспилотник, которым россияне пытались атаковать Одесскую область.
Об этом сообщает спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в Telegram-канале.
"В полдень, 11 января, направленный по Одесской области российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня был сбит над морем силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", - написал Назаров.
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Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.
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