На украинско-белорусской границе во время выполнения боевого задания погиб 33-летний военнослужащий теробороны Волыни Сергей Панасюк.

Об этом пишет информационное агентство "Волынь Post".

Известно, что он погиб на рассвете 25 февраля 2023, на наблюдательном посту вблизи села Тур на Ратновщине. В бригаде сообщают, что обстоятельства гибели Панасюка выясняются.

Некоторые СМИ сообщили, что мужчина погиб в результате выстрелов с белорусской стороны. Но в секторе коммуникации полиции Волыни в сообщили, что выстрелы производились не со стороны Беларуси.

"Точно известно, что выстрелы производились не со стороны Беларуси. Детали будут выяснены в ходе продолжающегося досудебного следствия", - сообщили в полиции.

Военнослужащий был призван в ряды ВСУ в прошлом году 26 февраля. Имеет сына и дочь.

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