В Краматорском районе Донецкой области 27 января во время выполнения боевого задания погиб командир эскадрильи майор Даниил Мурашко.

Об этом сообщает в Фейсбуке 299-я бригада тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова.

"Во время выполнения боевого задания 27 января 2023 был подбит вражеским истребителем. Увидев вблизи населенный пункт Шабельковка, пилот, несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался увести самолет от жилых зданий. Из-за этого потерял высоту, не смог безопасно катапультироваться и погиб смертью героя", - говорится в сообщении.

Мурашко с 24 февраля осуществил 141 боевой вылет и уничтожил около 70 единиц бронетехники, более 80 вражеских авто, около 30 автоцистерн и примерно 600 оккупантов. Был награжден орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней.

27 января Минобороны РФ сообщало о сбитии Су-25 в районе Угледара. Но Украина этого не подтверждала. Также неизвестно, имеет ли этот инцидент отношение к погибшему Мурашко.

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