В Украине погиб ветеран армии США Эндрю Питерс из города Маршфилда (штат Висконсин). 28-летнего американца убили в бою 16 февраля.

Об этом сообщает CNN.

Представитель Госдепартамента США подтвердил телеканалу гибель Питерса.

"Мы можем подтвердить гибель граждан США в Украине. Мы находимся в контакте с их семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь", - сказал чиновник.

Питерс вступил в ряды Интернационального легиона в конце ноября 2022 года. А в 2014 году он служил в Афганистане.

"У Эндрю было четкое представление о том, что правильно, а что неправильно. Он чувствовал необходимость использовать свои прежние боевые навыки, чтобы помочь украинцам сражаться и освобождать свою страну. Эндрю был очень близок со своими однополчанами и всем нравился. Мы все очень гордимся его мужеством и самоотверженностью", - написали родители Питерса в заявлении для прессы.

На днях мы сообщали, что в Украине погиб гражданин Великобритании. Он стал уже восьмым британцем, погибший в Украине с 24 февраля 2022 года.

А осенью в боях погиб Дейн Партридж из США. Ему было 34 года, он бывший пехотинец и уроженец Айдахо.