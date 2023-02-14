В Украине погиб гражданин Великобритании. Его имя и обстоятельства смерти пока не установлены.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на британское Министерство иностранных дел.

Как пишет газета, представители министерства находятся в контакте с местными властями в Украине.

Это уже восьмой британец, погибший в Украине с 24 февраля. В страну отправились много британских волонтеров для гуманитарной работы, а также добровольцы, вступившие в ряды ВСУ.

Напомним, в январе стало известно, что пропавшие британские волонтеры погибли в районе Соледара.

А освобожденный из плена после "приговора" к смертной казни в "ДНР" британец решил вернуться в Украину.

Война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 355-го дня войны. По данным Генштаба, РФ продолжала наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения. В Германии и Польше началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.

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