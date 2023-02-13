Иностранные СМИ рассказали о легионе "Свобода России", воюющем в составе Интернационального легиона ВСУ.

Репортаж о подразделении опубликовала The New York Times под заголовком "Они русские, воюющие против своей родины. Вот почему".

Интернациональный легион был создан уже в первые дни войны, но законодательная основа для его российского подразделения появилась лишь в августе, рассказал газете представитель украинской военной разведки Андрей Юсов.

Легионом командуют украинские офицеры. Солдаты, с которыми говорила NYT, рассказали, что вступить в легион действительно было непросто, все они проходили комплексную проверку, включая детектор лжи.

Их настоящие имена не называются – только позывные. Но несколько человек сфотографировались без масок. Некоторые к началу войны жили в Украине, другие самостоятельно прибыли в страну, желая воевать на ее стороне.

Среди них есть люди самых разных возрастов: от вчерашних школьников до 56-летнего мужчины, который в прошлом состоял в Российском имперском движении, против которого введены санкции США, но порвал с организацией после аннексии Крыма в 2014 году.

Ранее мы рассказывали о скандале с Интернациональным легионом ВСУ. Директора по связям с общественностью легиона Эмешу Файк обвинили в краже лекарств для военных на сумму 2,5 млн долларов и пожертвований. В ответ она пригрозила опубликовать данные, дискредитирующие военное командование Украины.