Директор по связям с общественностью Иностранного легиона Эмеша Файк, обвиненная в краже лекарств для военных на сумму 2,5 млн долларов и пожертвований, угрожает опубликовать некие данные, дискредитирующие военное командование Украины.

Об этом пишет Daily Mail.

"Если я начну говорить обо всем, что знаю, и обо всем, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжет армию дотла", - приводит газета слова Файк с аудиозаписи разговора, которая была сделана без ее ведома.

Как пишет газета, она готова рассказать о коррупции в украинских войсках и об отношении к иностранным добровольцам.

Также издание приводит слова украинского силовика, который участвует в расследовании по Файк, что эти данные в случае обнародования будут иметь "катастрофические плохие с геополитической точки зрения" последствия и станут "большой победой для противника".

Как писала "Страна", ранее в Украине погибли два поляка из Интернационального легиона - Казак и Кшиштоф.

Также в боях за Украину погиб доброволец из Франции, который основал "Украинский интернациональный легион".