Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что в Украину удалось вернуть 307 детей, депортированных ранее в РФ и Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В настоящее время подтверждена депортация более 16 тысяч детей.

"Удалось вернуть 307 из них. Чтобы сделать больше, необходима помощь международного сообщества", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Костин напомнил, что в мае 2022 года Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для детей из Донбасса, Запорожья и Херсона.

Напомним, в конце ноября 2022 года генеральный прокурор страны Андрей Костин сообщил, что в результате российского вторжения погибли не менее 8311 мирных жителей, в том числе 437 детей. Более 11 тысяч гражданских лиц получили ранения.

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