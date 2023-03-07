Европейский союз готов принять меры против Беларуси в ответ на заочный приговор бывшему кандидату на пост президента Светлане Тихановской.

Об этом говорится в заявлении Верховного представителя Союза по иностранным делам Жозеп Боррель.

"ЕС осуждает эти абсурдные приговоры, построенные на сфабрикованных обвинениях в государственной измене, экстремизме, заговоре и разжигании ненависти", - заявил Боррель.

По его словам, ЕС и дальше будет поддерживать всех, кто мужественно выступает за независимую и демократическую Беларусь.

Также Боррель отметил, что Евросоюз готов принять меры в ответ на возмутительное нарушение прав ее населения, которое продолжается до сих пор.

Напомним, ранее в Беларуси вынесли приговоры правозащитникам "Весны". Судья признал виновными лауреата Нобелевской премии мира, главу организации Алеся Беляцкого, его заместителя Валентина Стефановича и координатора кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимира Лабковича. Их обвиняют в контрабанде, организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

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