Если Китай поставит оружие России, это будет абсолютной красной линией, и Евросоюз ответит санкциями.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Евросоюза, сообщает Reuters.

"Комментарии перекликаются с высказываниями канцлера Германии Олафа Шольца в четверг, предостерегавшего Пекин от предоставления такой помощи Москве", – пишет агентство.

Ранее мы сообщали, что Шольц призвал Китай не передавать оружие России для усиления в войне против Украины. К тому же он попросил Пекин оказывать давление на Москву, чтобы она отвела свои силы.

"Мое послание Пекину четкое: используйте свое влияние в Москве, чтобы побудить к выводу российских войск. И не передавайте оружие агрессору России", - сказал он.

Между тем официальный представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Китай все еще рассматривает возможность предоставить летальную военную помощь России.

"Мы не верим, что они сняли это с обсуждения", - сказал Кирби, отметив при этом, что администрация, тем не менее, "не верит, что они приняли решение двигаться вперед".