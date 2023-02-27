Венгрия поддерживает план Китая по мирному урегулированию в Украине.

Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан.



Он подчеркнул необходимость прекращения огня и начала мирных переговоров.

"Венгрия на всех международных форумах призывает к миру. Я вижу, что большая часть государств поддерживает мир. Венгрия не может изолироваться от большей части мира... Поэтому мы считаем важным мирный план Китая и поддерживаем его", — сказал Орбан.

Ранее мы приводили мирный план Китая.

Между тем в самой Украине и на Западе его приняли без энтузиазма. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "любой "мирный план", который предусматривает только "прекращение огня" и, как следствие, новую линию разграничения и продолжение оккупации украинской территории - это не о мире, а о замораживании войны, украинском поражении, следующих этапах российского геноцида".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выразила скепсис относительно позиции Китая, учитывая, чью он "занял сторону" - то есть Москвы.

А в МИД России поддержали мирный план Китая по Украине.