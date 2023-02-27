В Кремле прокомментировали китайский "мирный план", представленный незадолго до годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Детали плана Китая по урегулированию конфликта в Украине должны быть тщательно проанализированы с учетом интересов всех сторон", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Песков также заявил, что Россия "не видит никаких предпосылок для выхода ситуации вокруг Украины в мирное русло", что обуславливает продолжение войны.

Напомним, в МИД России поддержали "мирный план" Китая по Украине.

В то же время, в Офисе президента Украины раскритиковали "мирный план" Китая. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что это не о мире, а о замораживании войны, украинском поражении, в следующих этапах российского геноцида.

Ранее в США ответили на "мирный план" Китая. Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил, что война "может закончиться завтра, если Россия прекратит нападать на Украину и выведет свои войска".

Кроме того, мы подробно описывали, как реагировали в мире на план Китая по Украине.